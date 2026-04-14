I primer per pelle matura sono prodotti che aiutano a levigare le rughe, ridurre le macchie e offrire un'idratazione profonda. Questi cosmetici vengono utilizzati come prima fase del maquillage per preparare la pelle e garantire una tenuta più duratura del trucco. La loro formulazione è studiata specificamente per le esigenze della pelle in età avanzata, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della pelle e facilitare l’applicazione degli altri cosmetici.

Un make-up a lunga tenuta è merito non solo della qualità dei prodotti, ma anche della scelta dei cosmetici giusti, a cominciare proprio dalla base. Fondotinta e correttori fanno la loro parte, ma il vero asso nella manica è il primer viso. Steso sulla pelle va ad amplificare la texture di prodotti che userai in seguito e lo possiamo utilizzare sempre. Anzi quelli per pelli mature oltre a fungere da “aggrappante” per la base trucco hanno un vantaggio extra: aiutano a ridurre le linee sottili e a dare al volto un aspetto moto più levigato minimizzando i pori. Proprio perché la pelle matura ha esigenze differenti non tutte le formule sono adatte, ce ne sono alcune con ingredienti particolari che hanno un effetto illuminante.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Levigano le rughe, eliminano le macchie e idratano in profondità: i primer per pelle matura che creano la base perfetta

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