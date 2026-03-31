75 mutazioni e un trucco che inganna il corpo | la variante Cicada riaccende la paura del Covid

Una nuova variante del virus ha riacceso i timori legati alla diffusione del Covid. Denominata Cicada e identificata come BA, è stata segnalata da ricercatori internazionali, che hanno rilevato 75 mutazioni nel suo patrimonio genetico. La scoperta ha generato attenzione tra gli specialisti, preoccupati per le possibili implicazioni sulla trasmissibilità e l’efficacia delle attuali misure di contenimento.

L’ ombra del Covid torna a preoccupare gli esperti internazionali. Una nuova variante battezzata Cicada, identificata scientificamente come BA.3.2, si sta diffondendo rapidamente in diversi continenti destando l’attenzione delle principali autorità sanitarie. Rilevata per la prima volta in un campione respiratorio raccolto in Sudafrica nel novembre 2024, questa variante ha circolato inosservata per mesi prima di emergere con forza negli Stati Uniti e in oltre 23 Paesi nel febbraio 2026. Il nome Cicada, coniato dagli esperti sui social, fa riferimento a un andamento ciclico nell’emergenza di alcune varianti virali. Ma cosa rende questa mutazione così particolare da meritare un monitoraggio specifico da parte del Centers for Disease Control and Prevention e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità? BA. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - 75 mutazioni e un trucco che “inganna” il corpo: la variante Cicada riaccende la paura del Covid Articoli correlati Senape in bottiglia rossa: il trucco che inganna lo scaffaleUna bottiglia rossa a forma di squeezer, posizionata tra le salse della catena Esselunga, nasconde un contenuto inaspettato: non ketchup, ma senape. Leggi anche: Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite: smascherato il trucco che inganna i malati Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Covid, la nuova variante Cicada esplode negli Usa. Sfugge alle difese immunitarie per le sue numerose mutazioni; Covid, nuova variante BA.3.2 in crescita negli Usa. Può sfuggire alle difese immunitarie; Covid, arriva la nuova variante Cicada: cos'è, i sintomi e quali sono i rischi. Pregliasco: Rimarrà per anni; Variante Covid Cicada BA.3.2: perché preoccupa gli esperti. Covid, la nuova variante Cicada esplode negli Usa. Sfugge alle difese immunitarie per le sue numerose mutazioniHa circolato inosservata da fine 2024, ma ora la nuova variante Covid denominata Cicada è in costante crescita , anche perché grazie alle ... notizie.tiscali.it Una nuova variante del Covid si sta facendo strada e attira l’attenzione degli esperti: si chiama BA.3.2, è stata soprannominata “Cicada” e si sta diffondendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. - facebook.com facebook Covid, negli Usa avanza la variante "Cicada". Gli esperti: "Potrebbe arrivare in Italia" x.com