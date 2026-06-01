L'attaccante della Giordania invita scelleratamente a pressare il portiere la Svizzera segna in tre passaggi

Un attaccante della Giordania ha invitato i compagni a pressare il portiere, ma l'azione si è conclusa con un gol della Svizzera. In meno di quindici secondi, la squadra svizzera ha sfruttato l'errore e segnato in tre passaggi. L'episodio è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione sull’errore tattico e sulla reazione dell’attaccante.

L'attaccante della Giordania Musa Al-Taamari è diventato virale non per il motivo che avrebbe voluto: il suo scellerato invito a un pressing evidentemente non preorganizzato ha portato al gol della Svizzera in appena tre passaggi e poco più di dieci secondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l’Avellino evita la sconfitta: secondo gol in carrieraNel match tra Avellino e Catanzaro, il portiere dell'Avellino ha segnato di testa all'ultimo minuto, regalando un punto alla squadra di Ballardini.

Leggi anche: Pronostico Svizzera-Giordania: Yakin fa le prove contro una debuttante

Argomenti più discussi: Nazionale maschile: ultimo test contro la Giordania prima della partenza per la Coppa del Mondo; Alphonso Davies e Jonathan David guidano la selezione del Canada; La favola di Ghedjemis, Palmisani e Fini: dopo la Serie A, sogno-Nazionale; L'Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto Mondiale.

L’attaccante della Giordania se ne frega degli ordini dell’allenatore e fa salire la squadra a pressare sulla rimessa dal fondo. Bisogna saperlo fare però. In 3 passaggi secchi la Svizzera segna… La Giordania sarà in gruppo con Argentina, Algeria e Austria x.c x.com

L’attaccante della Giordania invita scelleratamente a pressare il portiere, la Svizzera segna in tre passaggiL'attaccante della Giordania Musa Al-Taamari è diventato virale non per il motivo che avrebbe voluto: il suo scellerato invito a un pressing evidentemente ... fanpage.it

Quali vincitori della Coppa del Mondo stai vedendo? reddit