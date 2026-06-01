L'attaccante della Giordania invita scelleratamente a pressare il portiere la Svizzera segna in tre passaggi

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attaccante della Giordania ha invitato i compagni a pressare il portiere, ma l'azione si è conclusa con un gol della Svizzera. In meno di quindici secondi, la squadra svizzera ha sfruttato l'errore e segnato in tre passaggi. L'episodio è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione sull’errore tattico e sulla reazione dell’attaccante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'attaccante della Giordania Musa Al-Taamari è diventato virale non per il motivo che avrebbe voluto: il suo scellerato invito a un pressing evidentemente non preorganizzato ha portato al gol della Svizzera in appena tre passaggi e poco più di dieci secondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l’Avellino evita la sconfitta: secondo gol in carrieraNel match tra Avellino e Catanzaro, il portiere dell'Avellino ha segnato di testa all'ultimo minuto, regalando un punto alla squadra di Ballardini.

Leggi anche: Pronostico Svizzera-Giordania: Yakin fa le prove contro una debuttante

Argomenti più discussi: Nazionale maschile: ultimo test contro la Giordania prima della partenza per la Coppa del Mondo; Alphonso Davies e Jonathan David guidano la selezione del Canada; La favola di Ghedjemis, Palmisani e Fini: dopo la Serie A, sogno-Nazionale; L'Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto Mondiale.

l attaccante della giordaniaL’attaccante della Giordania invita scelleratamente a pressare il portiere, la Svizzera segna in tre passaggiL'attaccante della Giordania Musa Al-Taamari è diventato virale non per il motivo che avrebbe voluto: il suo scellerato invito a un pressing evidentemente ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web