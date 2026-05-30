Pronostico Svizzera-Giordania | Yakin fa le prove contro una debuttante

L’amichevole tra Svizzera e Giordania si terrà domenica alle 15:00. La partita prevede prove di formazione per la nazionale svizzera, che affronta una squadra al debutto. Le formazioni probabili sono già state annunciate, con dettagli su statistiche e possibili cambiamenti. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali assenze o strategie di gioco.

Svizzera-Giordania è un’amichevole e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Svizzera, alla sua sesta partecipazione di fila a un campionato del mondo, è la favorita numero uno per il primo posto del gruppo B, quello in cui sarebbe finita l’Italia se non fosse avvenuto il suicidio sportivo azzurro in Bosnia lo scorso marzo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli elvetici, che ormai vantano una certa esperienza quando si tratta di giocare le manifestazioni internazionali (fuori ai quarti di finale agli ultimi Europei, contro l’Inghilterra ai rigori), non sembrano avere rivali credibili: oltre ai bosniaci, ci sono i padroni di casa del Canada e il Qatar. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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