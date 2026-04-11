Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l'Avellino evita la sconfitta | secondo gol in carriera

Nel match tra Avellino e Catanzaro, il portiere dell'Avellino ha segnato di testa all'ultimo minuto, regalando un punto alla squadra di Ballardini. Si tratta del suo secondo gol in carriera. La rete ha evitato la sconfitta per l'Avellino, che ha concluso la partita con un pareggio.