Diretta gol Champions League LIVE | Psg avanti contro il Liverpool Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico Madrid

Alle 20:45 si sono aperti i quarti di finale di Champions League con il match tra una squadra francese e il Liverpool, con il Psg in vantaggio di un gol. Nel frattempo, in altre partite, Julian Alvarez ha segnato il gol decisivo per il successo del Barcellona contro l’Atletico Madrid. Sono in corso le partite, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le reti segnate e le azioni più importanti.

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