Atletico Madrid parla Cerezo | Riserveremo un tributo a Griezmann Julian Alvarez resterà per molto tempo ecco la verità sul futuro di Simeone

Il presidente dell’Atlético Madrid ha parlato delle prossime mosse della squadra, annunciando che verrà dedicato un tributo a Griezmann. Ha anche confermato che Julian Alvarez resterà a lungo con il club. Per quanto riguarda l’allenatore, ha fornito dettagli sul futuro di Simeone, senza specificare dettagli precisi. Cerezo ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a Flashscore, offrendo aggiornamenti sulla situazione della formazione madrilena.

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