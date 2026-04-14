Atletico Madrid parla Cerezo | Riserveremo un tributo a Griezmann Julian Alvarez resterà per molto tempo ecco la verità sul futuro di Simeone

Da calcionews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Atlético Madrid ha parlato delle prossime mosse della squadra, annunciando che verrà dedicato un tributo a Griezmann. Ha anche confermato che Julian Alvarez resterà a lungo con il club. Per quanto riguarda l’allenatore, ha fornito dettagli sul futuro di Simeone, senza specificare dettagli precisi. Cerezo ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a Flashscore, offrendo aggiornamenti sulla situazione della formazione madrilena.

Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia. Conte mi disse questo, fu un errore» Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro può attendere: la verità sulle voci sulla Premier League Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! Bologna, in tre lavorano a parte mentre Skorupski.🔗 Leggi su Calcionews24.com

atletico madrid parla cerezo riserveremo un tributo a griezmann julian alvarez rester224 per molto tempo ecco la verit224 sul futuro di simeone
© Calcionews24.com - Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone»

LIVE Alle 21 Barcellona-Atletico Madrid, le ultime: c'è Lewandowski. Alvarez-Griezmann per Simeone (4-4-2): Musso; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez.

Julian Alvarez in uscita 'Atletico Madrid? Le cifre del calo e le voci sul mercato estivoLa presenza di julian álvarez all’interno dell’organico dell’atletico madrid sta attraversando un momento di attenzione crescente, sia per le recenti...

Digita per trovare news e video correlati.