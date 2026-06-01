Latitante arrestata per rapine dopo sei anni in fuga | bloccata mentre aspettava i figli all'uscita di scuola

Notizia in breve

Una donna latitante, ricercata da sei anni per rapine, è stata arrestata mentre aspettava i figli all’uscita di scuola. Si era trasferita a Milano, dove aveva accumulato condanne per quasi dieci anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in un quartiere residenziale, senza incidenti. La donna era scomparsa subito dopo i reati e si era nascosta in diverse città prima di essere individuata.