Latitante arrestata per rapine dopo sei anni in fuga | bloccata mentre aspettava i figli all'uscita di scuola
Una donna latitante, ricercata da sei anni per rapine, è stata arrestata mentre aspettava i figli all’uscita di scuola. Si era trasferita a Milano, dove aveva accumulato condanne per quasi dieci anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in un quartiere residenziale, senza incidenti. La donna era scomparsa subito dopo i reati e si era nascosta in diverse città prima di essere individuata.
La donna si era trasferita a Milano dove aveva collezionato condanne per quasi dieci anni di carcere. Introvabile dal 2020, era tornata a Roma, dove è stata presa mentre aspettava i figli all'uscita di una scuola di Acilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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