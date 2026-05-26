arrestata in olanda latitante napoletana dopo tre anni di fuga

Notizia in breve

Una donna napoletana, latitante da tre anni, è stata arrestata in Olanda. Era ricercata per una condanna a dieci anni di carcere per traffico di droga tra l’Olanda e la Campania. L’arresto è avvenuto il 24 maggio. La donna, che si era sottratta alla cattura per un lungo periodo, è stata fermata dalle forze dell’ordine locali.