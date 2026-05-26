Arrestata in Olanda latitante napoletana dopo tre anni di fuga
Una donna napoletana, latitante da tre anni, è stata arrestata in Olanda. Era ricercata per una condanna a dieci anni di carcere per traffico di droga tra l’Olanda e la Campania. L’arresto è avvenuto il 24 maggio. La donna, che si era sottratta alla cattura per un lungo periodo, è stata fermata dalle forze dell’ordine locali.
Condannata a 10 anni per traffico di droga tra Olanda e Campania.. Si comunica che, in data 24 maggio u.s., nell’ambito delle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con l’ausilio altresì del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Unità F.A.S.T., coordinati dalla locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, è stata localizzata ed arrestata in Olanda, dopo tre anni di latitanza, B. M. V., classe 1982, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, definitiva il 6.7.2023 alla pena di anni 10 di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Latitante tarantino arrestato a Madrid dopo tre anni di fugaUn uomo di 60 anni, originario di Taranto, è stato arrestato a Madrid dopo essere stato latitante dal 2022.
Latitante del narcotraffico catturato dopo tre anni di fuga con documenti falsi.Dopo tre anni di latitanza, un uomo coinvolto nel narcotraffico è stato arrestato.
Si parla di: ARRESTATO IL LATITANTE VINCENZO MACRI’ A SAN PAOLO IN BRASILE.
Traffico di droga internazionale: lady narcos arrestata dopo una lunga latitanzaDomenica scorsa i carabinieri hanno tratto in arresto in Olanda, dopo tre anni di latitanza, Mihaela Veronica Babite, classe 1982, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito ... napolitoday.it
Narcotraffico tra Olanda e Campania, arrestata latitante legata al clan ScarpaÈ stata localizzata e arrestata nei Paesi Bassi, dopo tre anni di latitanza, Babite Mihaela Veronica, classe 1982, destinataria di un ordine di carcerazione ... cronachedellacampania.it