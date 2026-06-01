La mamma borseggiatrice latitante da 6 anni arrestata a scuola dei figli

Sevila Cizmic, ricercata da sei anni, è stata arrestata mentre si trovava a scuola dei figli. La donna è accusata di aver compiuto diversi furti con destrezza a Milano, tra cui borseggi. Durante il periodo di latitanza, ha avuto sette figli e in alcuni casi è rimasta incinta tra un furto e l’altro. L’arresto è stato effettuato in un contesto scolastico.

Sevila Cizmic ha messo a segno una serie di borseggi a Milano. Ma ha sette figli. E tra un colpo e l’altro rimaneva incinta. Così ha evitato di finire in carcere per anni. Nata a Roma nel 1988, alla fine però in galera ci è finita. Perché negli ultimi sei anni si era data alla latitanza. Ma i carabinieri l’hanno trovata mentre portava i figli a scuola ad Acilia. E adesso ha nove anni e sei mesi da scontare. Le indagini. Secondo Il Messaggero, che oggi racconta la sua storia, Sevila Cizmic era ricercata in tutta Italia. La 38enne nata a Roma si era trasferita al Nord dopo aver vissuto nel campo rom di vicolo Savina. Figlai di un capo dell’insediamento, aveva contatti telefonici con il padre e il marito. 🔗 Leggi su Open.online

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