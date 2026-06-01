Latina Nerd Fest | torna l’appuntamento per gli amanti di fumetti videogiochi e cultura pop

Notizia in breve

Il Latina Nerd Fest torna con la seconda edizione, portando appassionati di fumetti, manga, videogiochi, cosplay, K-pop, musica, illustrazione, collezionismo e cultura pop. La manifestazione si svolgerà in una location della città. Sono previsti stand, eventi e incontri dedicati a queste tematiche. La prima edizione ha attirato un grande pubblico, confermando l'interesse per questo tipo di eventi. La data precisa dell'evento non è ancora stata comunicata.