Latina Nerd Fest | torna l’appuntamento per gli amanti di fumetti videogiochi e cultura pop
Il Latina Nerd Fest torna con la seconda edizione, portando appassionati di fumetti, manga, videogiochi, cosplay, K-pop, musica, illustrazione, collezionismo e cultura pop. La manifestazione si svolgerà in una location della città. Sono previsti stand, eventi e incontri dedicati a queste tematiche. La prima edizione ha attirato un grande pubblico, confermando l'interesse per questo tipo di eventi. La data precisa dell'evento non è ancora stata comunicata.
Torna, dopo una prima edizione di grande successo, il Latina Nerd Fest, la manifestazione che unisce fumetti, manga, videogiochi, cosplay, K-pop, musica, illustrazione, collezionismo, gioco e cultura pop.Al di là di ogni stereotipo che collega i cartoni animati e i fumetti esclusivamente ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Videogiochi, fumetti, anime e cosplay. La cultura pop in città con l'Ancona Comics & Games: tra gli ospiti anche Luca WardA Ancona si svolge l’evento dedicato alla cultura pop, con esposizioni di videogiochi, fumetti, anime e cosplay.
Sta per ritornare il Coconino Fest, l’evento perfetto per gli amanti dei fumetti d’autoreSta per tornare il Coconino Fest, un evento dedicato ai fumetti d’autore che si terrà nel corso dell’anno.
Argomenti più discussi: Latina Nerd Fest 2026: torna il festival gratuito della cultura pop; Latina Nerd Fest 2026: Sonia di Super 3, cosplay, K-pop e musica live conquistano Latina; Tutto quello che sappiamo su festival curiosi nel mondo; Eventi e fiere di giugno 2026.
Latina Nerd Fest 2026: torna il festival gratuito della cultura pop x.com
Latina Nerd Fest 2026: torna il festival gratuito della cultura pop LATINA - Dopo il successo della prima edizione, il Latina Nerd Fest torna il 6 e 7 giugno 2026 al Campo CONI di Latina. Un evento gratuito che unisce fumetti, gaming, cosplay e musica. Tra i pri facebook
Latina Nerd Fest 2026: torna il festival gratuito della cultura popLATINA – Dopo il successo della prima edizione, il Latina Nerd Fest torna il 6 e 7 giugno 2026 al Campo CONI di Latina. Un evento gratuito che unisce fumetti, gaming, cosplay e musica. Tra i primi osp ... radioluna.it