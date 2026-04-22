Sta per ritornare il Coconino Fest l’evento perfetto per gli amanti dei fumetti d’autore

Sta per tornare il Coconino Fest, un evento dedicato ai fumetti d’autore che si terrà nel corso dell’anno. Questo festival, alla sua quinta edizione, si rivolge a chi desidera scoprire e approfondire il mondo delle tavole e delle storie create da autori indipendenti e professionisti del settore. L’appuntamento si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo esposizioni, incontri e presentazioni di nuovi lavori.

Per tutti gli amanti del fumetto d’autore, sta per ritornare il festival giusto per voi. Coconino Fest, anno quinto. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026 (con un’anteprima la sera di venerdì 29 maggio) il festival del fumetto d’autore torna a Ravenna con mostre, incontri con maestri internazionali e italiani della nona arte, performance tra disegno, musica e teatro, tanti eventi e firmacopie che daranno al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino gli artisti più interessanti della scena attuale del graphic novel. Al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, cuore della manifestazione, si potranno visitare le esposizioni di tavole originali di David Prudhomme, Olivier Schrauwen, Luz, Miguel Vila e della giapponese Yamamoto Miki, mentre la mostra dell’autore e performer libanese Mazen Kerbaj sarà alla Biblioteca Classense.🔗 Leggi su Screenworld.it

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