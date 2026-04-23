Videogiochi fumetti anime e cosplay La cultura pop in città con l' Ancona Comics & Games | tra gli ospiti anche Luca Ward

A Ancona si svolge l’evento dedicato alla cultura pop, con esposizioni di videogiochi, fumetti, anime e cosplay. Tra gli ospiti presenti c’è anche un noto doppiatore, noto per aver prestato la voce a personaggi di rilievo nel settore. Nel frattempo, l’interesse per le esplorazioni spaziali continua a crescere, con una recente missione che ha portato l’uomo in orbita intorno alla Luna.

L’indole umana è sempre con il naso all’insú e l’eco del successo di Artemis II, la missione che proprio questo aprile ha portato l’umanità a orbitare intorno alla Luna, ricorda ogni sfumatura di questa voglia di conoscenza per l’extraterrestre. Ed è proprio in questo frizzante clima che alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

La Mole diventa la "cittadella geek": torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum BamANCONA – Due giorni per cambiare dimensione e tuffarsi tra fumetti, videogiochi, cultura pop e nostalgia degli anni Ottanta e Novanta.

Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & GamesDopo il successo delle passate edizioni, ritorna a Palermo l'Expo Comics & Games', l'appuntamento dedicato al mondo dei fumetti, videogiochi e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ancona Comics & Games, l'attesa è finita: Torniamo alla Mole dopo due anni con grandi ospiti e novità; La Mole diventa la cittadella geek: torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum Bam; Alla Mole Vanvitelliana torna Ancona Comics&Games; Brescia: Brixia Cosplay and Nerd 2026 - BresciaToday.

Videogiochi, fumetti, anime e cosplay. La cultura pop in città con l'Ancona Comics & Games: tra gli ospiti anche Luca WardL’indole umana è sempre con il naso all’insú e l’eco del successo di Artemis II, la missione che proprio questo aprile ha portato l’umanità a orbitare intorno alla Luna, ricorda ogni sfumatura di ques ... anconatoday.it

Fumetti, videogiochi, manga e dischi Torna Ancona Comics & GamesFumetti, manga, anime, dischi, modellini, action figures, videogiochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori e gadget da collezione. Ci sarà tutto questo e molto altro sabato 22 e domenica ... ilrestodelcarlino.it

Radio Incredibile torna ad Ancona Comics & Games 2026 Il 25 e 26 aprile anche noi di Radio Incredibile saremo dentro il “portale” della Ancona Comics & Games 2026 alla Mole Vanvitelliana Due giorni in cui Ancona smette di essere solo una città e di - facebook.com facebook

La Mole diventa la "cittadella geek": torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum Bam x.com