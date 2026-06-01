L’arte di seguire se stessi | perché il valore non si misura con il consenso della massa

Da bergamonews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In un’epoca in cui il tempo dedicato alle attività quotidiane si riduce e l’attenzione si concentra sui brevi momenti di gratificazione digitale, si evidenzia come il valore personale non possa essere misurato con il consenso della massa. La rapidità con cui si vive e si sceglie di consumare contenuti online influisce sulla percezione di sé e sulle decisioni individuali. Questa dinamica rende difficile mantenere un senso di autenticità e di autonomia nelle scelte quotidiane.

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Viviamo nell’era della contrazione temporale, un’epoca in cui la quotidianità si consuma nello spazio di pochi secondi e l’attenzione viene costantemente barattata per la gratificazione immediata di uno swipe. In questo scenario, anche l’industria moderna si è piegata a logiche bulimiche di assoluta superficialità, strutturandosi sull’obsolescenza programmata del gusto e sulla riproduzione seriale di tendenze destinate a morire nell’arco di una stagione. Si tratta di un sistema che svuota ogni cosa della sua essenza, riducendo l’individuo a un consumatore passivo di una modernità transitoria e priva di radici. Contro questa deriva, sorge l’urgenza di un atto di dissidenza culturale: il rifiuto dell’omologazione a favore di una ricerca rigorosa della propria identità e di una professionalità assoluta da applicare in ogni ambito della vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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