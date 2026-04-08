Docenti di sostegno ’Perché non insegni la materia?’ Come se io non insegnassi come se seguire gli studenti con disabilità non fosse didattica Lo sfogo

Un video pubblicato sui social dal creator “poetasenzanomeecognome” ha riacceso la discussione sul ruolo dei docenti di sostegno. Nel filmato, l’autore si sfoga spiegando di sentirsi spesso chiedere perché non insegni le materie ordinarie, come se il suo lavoro con studenti con disabilità non fosse una forma di didattica. La questione ha suscitato commenti e riflessioni tra gli utenti sulla percezione del lavoro degli insegnanti di sostegno.

Un recente contenuto social pubblicato in formato video dal creator "poetasenzanomeecognome" riaccende il dibattito sul ruolo del docente per le attività didattiche inclusive. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Olly replica alle voci sulla dieta imposta dallo staff, il duro sfogo: "Se sto bene con il mio corpo è perché lo voglio io"Olly ha smentito categoricamente l'indiscrezione circolata nelle ultime ore su una presunta dieta dimagrante a cui il suo staff lo avrebbe sottoposto.

Sarri: "Ho un contratto lungo con la Lazio. Poi se la società non è contenta o se non lo sarò io..."Maurizio Sarri mette in guardia la Lazio dalle insidie della gara contro il Milan.

Temi più discussi: Conferma docenti di sostegno: le regole per il 2026; Fare il docente di sostegno è un ripiego per arrivare prima al ruolo? Fornai non condanna Gerry Scotti: pensiero comune, io specializzerei tutti i prof; Il sostegno? È quel che passa il convento. Riflessioni a margine dell’affaire Scotti; Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?.

Fare il docente di sostegno è un ripiego per arrivare prima al ruolo? Fornai non condanna Gerry Scotti: pensiero comune, io specializzerei tutti i profQuella del docente di sostegno è una professione di prezioso supporto agli alunni con disabilità, oltre che di concreto aiuto al contesto-classe e all’insegnante curricolare: va svolto in contesti did ... tecnicadellascuola.it

La mamma di un bimbo Adhd: Docenti non formati, non capisco perché non debbano fare corsi per affrontare le diagnosiIl caso della docente accoltellata da un ragazzino tredicenne a scuola in cerca di vendetta, in provincia di Bergamo, ha stimolato un’ampia riflessione tra i membri della comunità educante, tra cui ... tecnicadellascuola.it

Servizio pre-ruolo per i docenti nelle graduatorie interne di istituto nel 2026 vale di più. https://www.orizzontescuola.it/servizio-pre-ruolo-per-i-docenti-nelle-graduatorie-interne-di-istituto-nel-2026-vale-di-piu/ - facebook.com facebook

Dalle aule di tribunale alle sale docenti, il rapporto tra scuola e famiglie continua a mostrare segnali di tensione. Da un lato episodi di aggressività, dall’altro tentativi, interni al mondo scolastico, di ridefinire il ruolo educativo e ricostruire un… x.com