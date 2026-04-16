In un mondo sempre più digitalizzato, scrivere a mano sembra un gesto antico, quasi dimenticato. Tuttavia, molte persone continuano a preferire la penna e il foglio, trovando nella scrittura manuale uno strumento di riflessione e di connessione con sé stessi. Questa pratica, che si mantiene viva nonostante la diffusione di dispositivi elettronici, viene spesso associata a momenti di introspezione e di attenzione ai dettagli.

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© Lifeandnews.it - Ritrovare sé stessi nella carta: il valore profondo della scrittura a mano

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