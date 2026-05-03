Cecilia Canziani, nata a Roma nel 1976, è storica dell’arte e docente di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Attualmente si occupa della curatela del Padiglione Italia alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Negli ultimi giorni, oltre al lavoro, si dedica anche ai suoi laureandi e al figlio.

C ecilia Canziani, nata a Roma nel 1976, storica dell’arte, titolare della cattedra di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, è la curatrice del Padiglione Italia alla 61a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Ha una laurea all’Università di Roma La Sapienza, il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte all’Università Federico II di Napoli, un Master in Curating presso Goldsmiths College University of London e incarichi prestigiosi presso università e istituti italiani e esteri. L’arte che ridefinisce lo spazio domestico alla Milano Design Week X Leggi anche › Biennale Arte 2026: parola ai curatori e alle artiste Ore 6.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cecilia Canziani, storica dell’arte, è la curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia. Negli ultimi, frenetici, giorni segue anche i suoi laureandi e il figlio

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