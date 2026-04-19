Alla Fabbrica viene presentata una mostra dedicata alla storia del rock, curata da Viroli. L’esposizione ripercorre gli eventi principali di questo genere musicale, offrendo una panoramica su album, strumenti e fotografie d’epoca. L’obiettivo è far rivivere le tappe fondamentali del rock, mantenendo viva la memoria di un fenomeno che ha segnato diverse generazioni. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

C’è una storia che non smette di tornare. E quando riemerge, non lo fa mai uguale a prima. Cambia forma, cambia voce, ma conserva intatta la sua necessità: raccontare il tempo attraverso la musica. Nasce da questa intuizione ’La Storia del Rock’, progetto ideato circa dieci anni fa da Marco Viroli con l’obiettivo di portare il rock fuori dai suoi spazi abituali e restituirlo alla sua dimensione più autentica: quella del racconto condiviso. Dopo un periodo di sospensione, il progetto torna oggi in una nuova veste: La Storia del Rock Live. L’appuntamento è alle 21 alla Fabbrica delle Candele di Forlì. A guidare il pubblico sarà lo stesso...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La Storia del Rock’ rivive alla Fabbrica con Viroli

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