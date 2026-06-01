Il 3 giugno si svolgerà la trasformazione di Largo Europa in una piazza pedonale. Il progetto, annunciato ai cittadini a febbraio, prevede la riqualificazione dell’area, che diventerà uno spazio dedicato alla socialità e alla vita pubblica. La modifica riguarda principalmente la chiusura al traffico veicolare e l’allestimento di spazi aperti per attività e incontri. La data definitiva è stata comunicata dopo i lavori di preparazione e pianificazione.

Il progetto era stato presentato ai cittadini in febbraio, la nuova data sul calendario è quella del 3 giugno. Via ai lavori di trasformazione di largo Europa, lo spazio urbano davanti al municipio: da "semplice" crocevia con rotonda da cui si dipartono strade e su cui si affacciano comune, negozi e servizi, diverrà il nuovo cuore del paese e una vera piazza, con arredi e verde, panchine e ampi spazi pedonali, "un nuovo luogo del vivere". Riunioni su riunioni nelle passate settimane per definire i dettagli di un cantiere imponente e che si preannuncia lungo e complesso. "In campo" il comandante della Polizia Locale Salvatore Guzzardo, al lavoro anche loro da mesi il sindaco Lorenzo Fucci, l’assessora alla partita Marta Cagni e l’intera amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Largo Europa diventa una piazza: "Sarà un nuovo luogo da vivere"

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