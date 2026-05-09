Europa e Valle d’Aosta Progetti per una regione da vivere tutto l’anno

Da quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valle d’Aosta sta sviluppando nuovi progetti per promuovere un’accoglienza che permette di vivere la regione tutto l’anno. La regione ha presentato iniziative volte a migliorare le strutture e i servizi per residenti e visitatori, con particolare attenzione alle risorse locali e alle attività stagionali. Il piano si concentra su investimenti e interventi pratici per rafforzare l’offerta turistica e sostenere le comunità locali durante tutto l’arco dell’anno.

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La Valle d’Aosta ridefinisce i paradigmi dell’accoglienza montana puntando su una strategia di valorizzazione che guarda con decisione alla media e bassa quota; un progetto ambizioso che trova il suo fulcro nel Cammino Balteo, un’infrastruttura ‘leggera’ capace di unire territorio, cultura e sostenibilità. Questa iniziativa, nata sotto l’egida di Coesione Italia e del programma OpenCoesione, rappresenta un investimento strategico di oltre 3 milioni e 700mila euro, finanziato attraverso i Fondi Europei per la Coesione; risorse che hanno permesso di implementare interventi cruciali sulla sentieristica, sulla ciclabilità e sulla digitalizzazione dei servizi turistici, creando una banca dati integrata a disposizione del viaggiatore contemporaneo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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