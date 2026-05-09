Europa e Valle d’Aosta Progetti per una regione da vivere tutto l’anno

La Valle d’Aosta sta sviluppando nuovi progetti per promuovere un’accoglienza che permette di vivere la regione tutto l’anno. La regione ha presentato iniziative volte a migliorare le strutture e i servizi per residenti e visitatori, con particolare attenzione alle risorse locali e alle attività stagionali. Il piano si concentra su investimenti e interventi pratici per rafforzare l’offerta turistica e sostenere le comunità locali durante tutto l’arco dell’anno.

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