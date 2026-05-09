Europa e Valle d’Aosta Progetti per una regione da vivere tutto l’anno
La Valle d’Aosta sta sviluppando nuovi progetti per promuovere un’accoglienza che permette di vivere la regione tutto l’anno. La regione ha presentato iniziative volte a migliorare le strutture e i servizi per residenti e visitatori, con particolare attenzione alle risorse locali e alle attività stagionali. Il piano si concentra su investimenti e interventi pratici per rafforzare l’offerta turistica e sostenere le comunità locali durante tutto l’arco dell’anno.
La Valle d’Aosta ridefinisce i paradigmi dell’accoglienza montana puntando su una strategia di valorizzazione che guarda con decisione alla media e bassa quota; un progetto ambizioso che trova il suo fulcro nel Cammino Balteo, un’infrastruttura ‘leggera’ capace di unire territorio, cultura e sostenibilità. Questa iniziativa, nata sotto l’egida di Coesione Italia e del programma OpenCoesione, rappresenta un investimento strategico di oltre 3 milioni e 700mila euro, finanziato attraverso i Fondi Europei per la Coesione; risorse che hanno permesso di implementare interventi cruciali sulla sentieristica, sulla ciclabilità e sulla digitalizzazione dei servizi turistici, creando una banca dati integrata a disposizione del viaggiatore contemporaneo.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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