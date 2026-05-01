vivere piazza europa esempio di rinascita

Un candidato al consiglio comunale, rappresentante di una lista politica, ha definito piazza Europa come un esempio di rinascita e recupero di uno spazio pubblico. Secondo le sue parole, questa piazza rappresenta un punto di partenza per sviluppare un modello da applicare anche in altre aree della città considerate problematiche. Non sono stati forniti dettagli sui lavori di riqualificazione o sui soggetti coinvolti in questo processo.

Un simbolo di rinascita, recupero e di riappropriazione di uno spazio pubblico. Il candidato al consiglio comunale nella lista di Fratelli d’Italia, Aldo Godi, individua in piazza Europa l’inizio di un modello da perfezionare e replicare in altre zone calde della città. Lo fa alla luce del percorso portato avanti nell’ultimo anno da residenti, commercianti e autorità: la cittadinanza ha infatti organizzato momenti di confronto, dialogo e cultura, le forze dell’ordine hanno aumentato il numero di controlli per garantire maggiore sicurezza in zona. "In piazza Europa abbiamo costituito un gruppo spontaneo di residenti, di commercianti e di professionisti che hanno organizzato aperitivi, letture, momenti culturali, anche una volta a settimana, per tornare a riappropriarsi degli spazi pubblici – dice Godi -.🔗 Leggi su Lanazione.it

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