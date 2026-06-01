L'Arco di Traiano di Benevento è entrato in restauro per la prima volta da molti anni
L’Arco di Traiano di Benevento è stato sottoposto a restauro per la prima volta dopo molti anni. I lavori, finanziati dal Piano complementare al PNRR e gestiti dalla Soprintendenza, dureranno circa dieci mesi. Durante l’intervento, saranno rimossi depositi e saranno consolidate le parti più fragili della struttura. Nessuna modifica strutturale significativa è prevista, e il restauro mira a preservare l’aspetto originale dell’arco.
I lavori, finanziati dal Piano complementare al PNRR e supervisionati dalla Soprintendenza, dureranno dieci mesi e punteranno a rimuovere depositi e consolidare le parti più fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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