L'Arco di Traiano di Benevento è entrato in restauro per la prima volta da molti anni

Notizia in breve

L’Arco di Traiano di Benevento è stato sottoposto a restauro per la prima volta dopo molti anni. I lavori, finanziati dal Piano complementare al PNRR e gestiti dalla Soprintendenza, dureranno circa dieci mesi. Durante l’intervento, saranno rimossi depositi e saranno consolidate le parti più fragili della struttura. Nessuna modifica strutturale significativa è prevista, e il restauro mira a preservare l’aspetto originale dell’arco.