Altan incontra a Modena i ragazzi con autismo impegnati nella digitalizzazione dell’archivio storico della Pimpa

Oggi a Modena, presso la Franco Cosimo Panini Editore, si è svolto un incontro tra l’illustratore e alcuni giovani con autismo coinvolti nel progetto Digitiamo. I ragazzi stanno lavorando alla digitalizzazione dell’archivio privato dell’artista, che è noto per le sue tavole della Pimpa. La mattinata ha visto la partecipazione di Altan, che ha dialogato con i giovani e condiviso alcuni ricordi legati alle sue creazioni.

Una mattinata speciale quella vissuta oggi presso la Franco Cosimo Panini Editore, dove Francesco Tullio Altan ha incontrato i ragazzi coinvolti nel progetto Digitiamo, impegnati nella digitalizzazione del suo archivio privato.Undici giovani nello spettro autistico, affiancati da quattro.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Il racconto della storia di Brindisi: presentazione del "VI volume dell'archivio storico"BRINDISI - Arriva un nuovo appuntamento con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti in un suggestivo incontro con la storia di Brindisi. Panoramica sull’argomento Si parla di: Altan incontra a Modena i ragazzi con autismo impegnati nella digitalizzazione dell’archivio storico della Pimpa; I ragazzi di Digitiamo angeli custodi di Altan: la Pimpa digitale all’insegna dell’inclusione. La Pimpa digitalizzata: Altan incontra i ragazzi nello spettro autistico del progetto DigitiamoSocietà: Una mattinata speciale vissuta oggi presso la Franco Cosimo Panini Editore, dove Francesco Tullio Altan ha incontrato i ragazzi del progetto Digitiamo ... lapressa.it