Notizia in breve

L’aranciata francese, prodotta in Algeria, si distingue per la bottiglia tonda in vetro ruvido e la presenza di polpa sul fondo, che richiede di agitare prima di consumarla. La bevanda ha una storia che si collega a questa regione e si riconosce facilmente per le sue caratteristiche estetiche e sensoriali. La bottiglia e la consistenza della polpa sono elementi distintivi che la differenziano da altre aranciate.