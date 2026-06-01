L’aranciata francese che nasce in Algeria ha una storia evocativa
L’aranciata francese, prodotta in Algeria, si distingue per la bottiglia tonda in vetro ruvido e la presenza di polpa sul fondo, che richiede di agitare prima di consumarla. La bevanda ha una storia che si collega a questa regione e si riconosce facilmente per le sue caratteristiche estetiche e sensoriali. La bottiglia e la consistenza della polpa sono elementi distintivi che la differenziano da altre aranciate.
La si riconosce subito: la bottiglia tondeggiante, il vetro ruvido come una scorza d’arancia, la polpa sul fondo che obbliga ad agitare la bevanda prima di berla. Orangina è una delle poche bibite europee ad aver costruito un’identità visiva forte quanto quella delle grandi cola americane. Eppure la sua storia non nasce negli Stati Uniti né nella Francia metropolitana ma sulle rive del Mediterraneo, dentro il sistema coloniale dell’Algeria francese. Le origini del prodotto risalgono infatti ai primi anni Trenta, quando il farmacista spagnolo Agustín Trigo Mirallès mette a punto una bevanda a base di succo d’arancia chiamata Naranjina. Nel... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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