Il 26 marzo 1881 a Firenze nasceva Guccio Gucci, che avrebbe dato vita a uno dei marchi di moda più noti a livello internazionale. La sua nascita è ricordata ogni anno, e il suo nome rimane legato alla creazione di un’azienda che ha influenzato il settore. La data rappresenta un punto di riferimento per la storia di questa casa di moda.

Firenze, 26 marzo 2026 - Il 26 marzo 1881 nasceva a Firenze Guccio Gucci, fondatore dell'omonimo marchio di moda, diffuso e amato in tutto il mondo. Diede vita a una delle più iconiche case di moda al mondo, nata da un connubio tra artigianalità fiorentina e stile internazionale. Dalla sua fondazione nel 1921, Gucci si è evoluto da un piccolo negozio a Firenze a un simbolo globale della maestria artigianale italiana, della creatività visionaria e del design innovativo. La storia della Maison, che attraversa il XX e XXI secolo, ha lasciato un'impronta indelebile sulla moda e sulla cultura, rispecchiando e definendo i diversi decenni che ha attraversato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Almanacco 26 marzo 1881 nasce Guccio Gucci: il fiorentino che ha fatto la storia

Articoli correlati

Un regalo per l’8 marzo si trasforma in una storia assurda che ha fatto il giro del webUn regalo simbolico per l’8 marzo, un gesto semplice che doveva celebrare l’amore, si è trasformato in una storia surreale da mezzo milione di euro.

Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuroArezzo, 7 febbraio 2027 – Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuro Venerdì 13 febbraio alle ore 10.