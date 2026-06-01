L'annuncio del Sindaco di Bologna | Chi ha cani deve portare con sé dell'acqua per pulire la pipì in strada
Il sindaco di Bologna ha invitato i proprietari di cani a portare con sé acqua durante le passeggiate. L’obiettivo è consentire di pulire subito le deiezioni canine lasciate in strada. La richiesta riguarda chi possiede un animale domestico e si muove per le vie della città. Nessuna sanzione è stata annunciata, ma si invita a mantenere pulite le aree pubbliche.
Il Primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, ha fatto invito ai concittadini che vivono con un cane di dotarsi sempre in passeggiata di una bottiglietta d'acqua per pulire l'urina dei cani. Non si tratta ancora di un obbligo ma sembra così preannunciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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