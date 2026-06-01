L'annuncio del Sindaco di Bologna | Chi ha cani deve portare con sé dell'acqua per pulire la pipì in strada

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha invitato i proprietari di cani a portare con sé acqua durante le passeggiate. L’obiettivo è consentire di pulire subito le deiezioni canine lasciate in strada. La richiesta riguarda chi possiede un animale domestico e si muove per le vie della città. Nessuna sanzione è stata annunciata, ma si invita a mantenere pulite le aree pubbliche.