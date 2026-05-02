Livorno scatta l’obbligo di pulire la pipì dei cani per strada | cosa rischia chi non rispetta le nuove regole

A Livorno è in vigore una nuova ordinanza che richiede ai proprietari di cani di raccogliere non solo le deiezioni solide ma anche le tracce di pipì lasciate in strada. La norma si applica in tutta la città e prevede sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni. L’obiettivo è mantenere più pulite le aree pubbliche e ridurre l’accumulo di residui biologici lungo le vie cittadine.

C’è una città italiana dove, a partire dai prossimi giorni, sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei cani, non solo i loro escrementi. Si tratta di Livorno, dove da tempo i cittadini lamentano cattivi odori in alcune zone del centro, riconducibili proprio all’urina dei cani. Per questo il sindaco della città, Luca Salvetti, ha firmato un’ ordinanza comunale con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cani non solo raccogliere gli escrementi, come avviene un po’ dappertutto, ma anche “diluire” la pipì fatta nelle aree pubblico. Come funziona il nuovo regolamento. L’obbligo resterà in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre, quando le temperature estive e primaverili aggravano i problemi di cattivo odore.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate A Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri caniÈ stato deciso per l'arrivo dei mesi caldi, quando la puzza per le strade si sente di più: non è il primo comune a farlo Il sindaco di Livorno, Luca... Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in stradaA Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di contenitori d’acqua per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cani, a Livorno scatta l’obbligo dell’acqua contro le urine in strada: multe fino a 500 euro; Obbligo bottigliette, Perini rivendica; Scatta l’obbligo di acqua per pulire le urine del cane; Ruba un cellulare in un hotel sul lungomare: denunciato dai carabinieri. A Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri caniÈ stato deciso per l'arrivo dei mesi caldi, quando la puzza per le strade si sente di più: non è il primo comune a farlo ... ilpost.it Polizze catastrofali, scatta l'obbligo: dal ristorante all’hotel, ecco come variano i prezziUltima chiamata per le imprese: oggi, 31 marzo 2026, scade il termine per sottoscrivere la polizza catastrofale, l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali. Ristoranti, hotel, ... adnkronos.com Livorno, scatta l’obbligo di pulire la pipì dei propri cani x.com Quando si viaggia, conoscere una città significa anche provare la sua enogastronomia. Eccomi a Livorno davanti ad un suo piatto tipico: il caciucco, zuppa fatta con diversi tipi di pesce. Davvero ottimo! - facebook.com facebook