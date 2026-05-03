A Livorno, a partire dal 20 maggio, entrerà in vigore una nuova norma che richiede ai proprietari di cani di pulire le deiezioni con acqua. La misura si aggiunge all'obbligo di usare un sacchettino di plastica per raccogliere i bisogni degli animali. La decisione fa parte di un intervento volto a mantenere più puliti gli spazi pubblici e a limitare l'impatto delle deiezioni canine sull'ambiente urbano.

Sacchettino di plastica per raccogliere i bisogni e ora anche bottiglietta d'acqua per sciacquare la pipì dei cani. A stabilirlo la nuova ordinanza del comune di Livorno che entrerà in vigore dal 20 maggio e obbligherà i proprietari dei cuccioli a pulire anche l'urina. L'obbligo di pulire è nato dopo che i livornesi si sono lamentati per il cattivo odore e la mancanza di rispetto di chi permette ai cuccioli di fare la pipì sui portoni delle case e sulle vetrine dei negozi. Multe da 25 a 500 euro per chi non rispetterà l'ordinanza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Livorno, dal 20 maggio scatta l'obbligo di pulire con acqua la pipì dei cani

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Temi più discussi: Dal 20 maggio obbligo di rimuovere con acqua le deiezioni liquide dei cani; A Livorno acqua obbligatoria per la pipì dei cani: regole, divieti e multe dal 20 maggio; Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in strada; Livorno, scatta l’obbligo di pulire la pipì dei propri cani.

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