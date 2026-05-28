Noa Lang convocato dall’Olanda | dopo i Mondiali il sogno è tornare al Napoli

Da napolipiu.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Noa Lang è stato convocato dalla nazionale olandese per le prossime partite. La selezione è stata annunciata dal tecnico Koeman e comprende il giocatore tra i 23 chiamati. Dopo aver partecipato ai Mondiali, Lang ha ricevuto nuovamente l'invito in nazionale. La convocazione è stata comunicata mercoledì 27 maggio 2026 alle 15:15. Attualmente, il giocatore milita nel club di appartenenza.

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L’esterno nella lista dei calciatori scelti da Koeman a cura di Cristiano Vella mercoledì 27 maggio 2026 alle 15:15 Napoli. Noa Lang convocato per i Mondiali. I Mondiali di calcio rappresentano un’importante vetrina per i calciatori, e Noa Lang avrà l’opportunità di brillare nuovamente sotto i riflettori. Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha ufficializzato la convocazione dell’attaccante di proprietà del Napoli, offrendo a Lang una chance preziosa di riscattare una stagione altalenante. Questa chiamata, oltre a sorprenderti, potrebbe segnare un nuovo inizio per il giovane talento, con la possibilità di tornare ad essere un protagonista al “Maradona”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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