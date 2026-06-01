Due famiglie, Karadag e Sirhan, sono coinvolte in una faida che si accende con la relazione tra due giovani. La tensione tra le famiglie si fa più forte mentre i ragazzi continuano a vedersi, nonostante le tensioni. La protagonista della serie televisiva “Melek – Il coraggio di una madre” affronta le conseguenze di questa situazione, che sarà al centro della puntata in onda questa sera alle 21.

S fide importanti attendono la protagonista di Melek – Il coraggio di una madre, nella nuova puntata in onda stasera alle 21.40 su Real Time. Alpay non perde occasione per minacciarla, mentre la sua nuova compagna, Funda, si finge comprensiva con Defne, Kerem e il piccolo Seyit Ali, ma in realtà trama per farli allontanare da lei. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Defne e Kerem vanno a vivere con Alpay: le anticipazioni della nuova puntata di “Melek” Melek – Il coraggio di una madre, puntata 1 giugno 2026: anticipazioni. Il giorno del compleanno di Seyit Ali (Poyraz Ar), Funda (Ece Özkidici) impedisce che lui, Defne (Rabia Soytürk) e Kerem (Ulvi Kahyaoglu) festeggino in compagnia di Melek (Nehir Erdogan), facendo ricadere la colpa su Alpay (Kaan Çakir). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'amore tra i due ragazzi inasprisce l'astio tra le famiglie Karadag e Sirhan

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