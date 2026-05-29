D ue famiglie divise da una faida che dura da anni e che potrebbe chiudersi grazie a un matrimonio combinato: questo il nucleo della trama di L’erede, nuova serie turca in onda da stasera 29 maggio su Canale 5 con la prima puntata alle 22.00. L’estate di Mediaset continua così a parlare turco, tra amori impossibili, matrimoni imposti, segreti di famiglia e guerre tra clan. La serie è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove gli episodi saranno visibili anche on demand. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Passioni, segreti e matrimoni combinati: debutta stasera la fiction “Un nuovo inizio” Il titolo originale è Halef: Köklerin Ça?r?s? che, tradotto per intero, è “L’erede: il richiamo delle radici”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ?La nuova serie turca ambientata a Urfa? vede protagonista un chirurgo diviso tra l’amore per ?sua moglie e una guerra tra famiglie

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