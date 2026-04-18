È stato inaugurato uno spazio dedicato alle famiglie e ai ragazzi, chiamato P.i.p.p.i, acronimo di Programma d’Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. Il nome si ispira alla figura di Pippi Calzelunghe, simbolo di resilienza e forza dei bambini di fronte alle avversità. L’obiettivo è creare un luogo di incontro e supporto per le persone coinvolte, promuovendo un ambiente di ascolto e solidarietà.

Il nome dello spazio è P.i.p.p.i (Programma d’Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) e che si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe, come metafora della forza dei bambini nell’affrontare le difficoltà. Lo spazio è stato inaugurato ieri a Bollate, in via Turati, una delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler dove, negli anni, sono stati avviati molti progetti di riqualificazione sociale e urbana. Casa di Pippi è spazio polifunzionale nato dalla collaborazione tra Comune, Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e Aler, dedicato al sostegno dei minori e alla prevenzione. "Non si tratta di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di Pippi, spazio d’incontro tra famiglie e ragazzi

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Buon pomeriggio! Chiedo consigli per una bimba di 9 anni. Le piace leggere. Al momento ha letto principalmente classici: i 4 della saga delle March, Pippi Calzelunghe, alcuni della saga della Casa Nella Prateria, Papà Gambalunga, ... . Cosa mi consigliate - facebook.com facebook