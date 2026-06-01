L' amore ai tempi delle pareti nere | Il Romeo e Giulietta oscuro del Teatro delle Forchette

Il 9 luglio alle 21, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, la Compagnia Teatro delle Forchette metterà in scena un adattamento di Romeo e Giulietta, diretto e adattato da Stefano Naldi. Lo spettacolo propone una versione moderna del classico, caratterizzata da ambientazioni con pareti nere e atmosfere oscure. La rappresentazione si inserisce in una rilettura contemporanea del testo, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla messa in scena.

Un classico immortale reinterpretato attraverso una potente visione contemporanea. Giovedì 9 luglio alle 21, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, la Compagnia Teatro delle Forchette presenterà Romeo e Giulietta, nell’adattamento e con la regia di Stefano Naldi.Lontano dall’immagine romantica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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