Bilancio oltre le aspettative per il Teatro Italia | la gestione Teatro delle Forchette convince Rocca

La stagione teatrale 20252026 del Teatro Italia si è conclusa con risultati superiori alle previsioni. La gestione artistica, affidata al Teatro delle Forchette e guidata da Stefano Naldi, ha portato a un incremento di pubblico e a una maggiore attività di programmazione rispetto agli anni precedenti. I dati relativi alle entrate e alle presenze segnano un miglioramento rispetto alle stagioni passate, confermando un trend di crescita. La direzione del teatro ha comunicato il bilancio finale che evidenzia un risultato positivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui