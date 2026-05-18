Bilancio oltre le aspettative per il Teatro Italia | la gestione Teatro delle Forchette convince Rocca
La stagione teatrale 20252026 del Teatro Italia si è conclusa con risultati superiori alle previsioni. La gestione artistica, affidata al Teatro delle Forchette e guidata da Stefano Naldi, ha portato a un incremento di pubblico e a una maggiore attività di programmazione rispetto agli anni precedenti. I dati relativi alle entrate e alle presenze segnano un miglioramento rispetto alle stagioni passate, confermando un trend di crescita. La direzione del teatro ha comunicato il bilancio finale che evidenzia un risultato positivo.
Il sipario si chiude sulla stagione teatrale 20252026 del Teatro Italia con un bilancio decisamente positivo per la nuova gestione artistica affidata al Teatro delle Forchette, sotto la direzione di Stefano Naldi. Sei appuntamenti in abbonamento, una media di circa 100 spettatori a spettacolo e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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