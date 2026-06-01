La Federazione spagnola ha confermato che Lamine Yamal sarà in campo per la partita d’esordio al Mondiale. Il giocatore aveva manifestato un problema fisico che aveva messo in dubbio la sua presenza, ma ora è stato dichiarato disponibile. La squadra può contare sulla sua partecipazione, che era stata inizialmente in forse a causa di un infortunio. La partita è programmata per questa sera.

Da rischio forfait a possibile titolare, Lamine Yamal è pronto per l'esordio della Spagna al Mondiale: i numeri della passata stagione e le aspettative per la Coppa del Mondo. La Spagna tira un sospiro di sollievo: Lamine Yamal ci sarà. È di pochi minuti fa l’annuncio di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna dal 2023, con la quale ha vinto l’ultimo Europeo in Germania: Lamine Yamal sarà disponibile per l’esordio delle “Furie Rosse” al Mondiale, in programma il 15 giugno ad Atlanta, alle 18:00, contro Capo Verde, alla prima partecipazione ad una Coppa del Mondo. Ora, però, può lasciarsi la paura alle spalle, con De La Fuente che ha confermato la sua disponibilità a partire dal primo minuto nella sfida che inaugurerà il Mondiale per la Spagna. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lamine Yamal, allarme rientrato: è pronto a guidare la Spagna al debutto al Mondiale

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