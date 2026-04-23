Lamine Yamal out per il resto della stagione di La Liga ma pronto per il Mondiale

Lamine Yamal si è infortunato durante una partita di campionato e non potrà più scendere in campo per il resto della stagione di La Liga. L’atleta ha subito un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico, con tempi di recupero stimati in diversi mesi. Nonostante l’assenza nel campionato spagnolo, il giocatore è stato convocato dalla nazionale per il prossimo Mondiale, che si svolgerà tra poche settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il FC Barcelona ha annunciato una notizia che ha scosso i propri tifosi: Lamine Yamal, il promettente talento della squadra, ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Questo infortunio lo costringerà a saltare l’importante sfida di “El Clasico” contro il Real Madrid, uno degli eventi più attesi nel calendario calcistico spagnolo. Yamal, classe 2007, ha già dimostrato di avere un’immensa potenzialità. Sin dal suo debutto, i tifosi e gli esperti lo considerano una delle stelle nascenti del calcio mondiale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lamine Yamal out per il resto della stagione di La Liga, ma pronto per il Mondiale. Gli unici 7 minuti di YAMAL al CAMP NOU finora: DEBUTTO di una stella GENERAZIONALE | LaLiga | DAZN Notizie correlate Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: stagione finita, obiettivo MondialeLesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il talento blaugrana: stop fino a fine stagione, ma possibile recupero per la Spagna. Lamine Yamal traccia la storia: il record delle 100 presenze in LigaIl traguardo della centesima presenza nella massima serie del campionato spagnolo è stato raggiunto da Lamine Yamal, protagonista di una statistica... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Infortunio Lamine Yamal, Spagna col fiato sospeso: ecco cosa è successo; Barcellona-Celta Vigo 1-0: segna Yamal ma si infortuna, vittoria di misura; Lamine Yamal indossa degli occhiali con cristalli Swarovski da 200 euro che la maggior parte di noi non aveva mai visto; Dramma Yamal, si teme un grave infortunio muscolare: Mondiale a rischio. Lamine Yamal, la diagnosi ufficiale del Barcellona sull’infortunio: forse ce la fa per i MondialiIl timore è che Yamal abbia riportato lesioni al gruppo muscolare situato nella parte posteriore della coscia e composto da bicipite femorale, semitendinoso ... fanpage.it Stagione finita per Yamal, ma il Mondiale non è a rischioL'infortunio di Lamine Yamal desta preoccupazione al Barcellona, ma fino a un certo punto. Al Mondiale potrebbe ancora esserci. ilnapolista.it Lamine Yamal ko contro il Celta Vigo. Quando tornerà in campo il fenomeno del Barcellona La diagnosi del nostro Matteo Vitali #SportMediaset - facebook.com facebook #Barcellona, stagione finita per Lamine Yamal: non si opera, può farcela per il Mondiale x.com