Quanto dura Lamine Yamal? Ultime notizie aggiornamento sugli infortuni e la reazione dell’esterno del Barcellona e della Spagna al problema al tendine del ginocchio prima della Coppa del Mondo FIFA 2026

Lamine Yamal si è infortunato durante la partita tra Barcellona e Celta Vigo, terminata con una vittoria per 1-0 dei catalani. L’attaccante ha dichiarato che il dolore causato dall’infortunio al tendine del ginocchio è più forte di quanto possa descrivere. La sua condizione sta attirando l’attenzione sia dei tifosi del club che della nazionale, in vista delle prossime competizioni internazionali. Le notizie sul suo recupero continuano ad essere aggiornate.

2026-04-23 16:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: La vittoria casalinga per 1-0 del Barcellona sul Celta Vigo il 22 aprile è stata oscurata dall’infortunio dell’ala Lamine Yamal, che ha dichiarato che il momento della sua sfortuna “fa più male di quanto possa spiegare”. Il 18enne è stato sostituito nel primo tempo ed era chiaramente dolorante, facendo temere che una delle presenze creative chiave del Barça e della Spagna potesse restare fuori per un periodo prolungato. “Questo infortunio mi lascia fuori dal campo nel momento in cui più avrei voluto essere on it”, ha risposto Lamal il giorno dopo in un post sui social media. “Fa male non poter lottare con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Quanto dura Lamine Yamal? Ultime notizie, aggiornamento sugli infortuni e la reazione dell’esterno del Barcellona e della Spagna al problema al tendine del ginocchio prima della Coppa del Mondo FIFA 2026 Notizie correlate Spagna Egitto, cori discriminatori sugli spalti: la dura condanna di Yamal sui social. Il gesto dell’esterno del Barcellona!Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Cronaca, risultato e gol della doppietta di Oyarzabal nell’amichevole internazionale prima della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-28 01:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Yamal dopo l'eliminazione in Champions: Riporteremo la coppa a Barcellona; Dramma Yamal, si teme un grave infortunio muscolare: Mondiale a rischio; Barcellona, preoccupa Lamine Yamal: infortunio per lo spagnolo; Calcio: Lamine Yamal segna il rigore e si fa male, Gavi: Duro colpo per il Barcellona. Lamine Yamal, la diagnosi ufficiale del Barcellona sull’infortunio: forse ce la fa per i MondialiIl timore è che Yamal abbia riportato lesioni al gruppo muscolare situato nella parte posteriore della coscia e composto da bicipite femorale, semitendinoso ... fanpage.it Mondiali 2026, Spagna in ansia per Lamine Yamal: il Barcellona aggiorna sull’infortunioIl giovanissimo fuoriclasse ha rimediato un infortunio muscolare calciando un rigore nel corso della sfida fra blaugrana e Celta Vigo. sportal.it Stagione finita per Lamine Yamal, ma il Mondiale Gli esami effettuati dal Barcellona hanno confermato una ; il giovane talento seguirà una terapia conservativa, senza intervento c - facebook.com facebook Lamine Yamal salta il finale di stagione con il Barcellona a causa di un infortunio al bicipite femorale Potrebbe tornare in tempo per la #FIFAWorldCup #LaLiga #DAZN x.com