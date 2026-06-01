La realtà è che la Cina ha raggiunto una produzione significativa di veicoli elettrici, ma questa non garantisce ancora una posizione dominante sul mercato globale. La vera sfida per le case automobilistiche è riuscire a vendere i veicoli in modo sostenibile e a mantenere la competitività, oltre a produrre in modo efficiente. La percezione di un successo immediato si scontra con le difficoltà di consolidare questa crescita nel tempo e di affrontare le esigenze di mercato.

Ci hanno fatto credere, ma ci abbiamo anche messo del nostro a dire la verità, che la Cina avesse trovato la formula perfetta dell’ auto elettrica. Vendite in crescita, mega fabbriche, batterie dalla tecnologia inarrivabile. Un modello destinato, insomma, a mettere in crisi i costruttori di casa nostra. Ma la realtà, come spesso accade, è più complicata di così. Cominciamo a dire che ad aprile il mercato cinese delle auto elettrificate ha perso il 38%. Nei primi quattro mesi dell’anno il calo raggiunge quasi il 50%. Le ragioni sono piuttosto semplici. Gli incentivi pubblici sono stati ridotti. È arrivata una nuova tassa d’acquisto. L’ economia cinese non corre più come prima e i conti soffrono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’altra faccia del “miracolo” cinese. La vera sfida è guadagnare davvero

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Come si dicono le parti del viso in cinese

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