Faccia a faccia con l' orso | cos' è successo davvero a Cadine

Un incontro tra un uomo e un orso è avvenuto recentemente a Cadine. Secondo le fonti ufficiali, non ci sono stati attacchi né inseguimenti. Il corpo forestale ha confermato che si è trattato di un avvicinamento ravvicinato, senza conseguenze gravi o ferite. La Provincia di Trento ha comunicato che l'episodio si è concluso senza incidenti. Nessuna altra informazione su eventuali danni o reazioni successive è stata resa nota.

Un incontro ravvicinato e, c’è da credere, anche qualche momento di apprensione; ma, certamente, non c’è stata né un’aggressione né tanto meno un inseguimento, come confermato dal corpo forestale e ribadito dalla Provincia di Trento. Nei primi minuti in cui è emerso il fatto, sembrava. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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