L’agonia di Beatrice I pm contro la madre | Non mosse un dito

I pubblici ministeri contestano alla madre di non aver intervenuto per proteggere la bambina di due anni, vittima di violenze da parte di un amico. Secondo le accuse, la donna non avrebbe mosso un dito per fermare le botte, i calci e le frustate con cinture e fili elettrici inflitti alla piccola. La procura ha aperto un procedimento contro la madre per omissione di tutela. La bambina è stata trovata in condizioni di grave maltrattamento, con segni evidenti di violenza.

Non ha mai alzato un dito per difendere sua figlia Beatrice, due anni appena, dai calci, dai pugni, dalle frustate con cinture e fili elettrici che le infliggeva il suo amico. Non solo, spesso la picchiava pure lei. E, quando coperta di ematomi e sfiancata dalle lesioni interne ed esterne, la bimba stava male, lei evitava di chiamare i soccorsi. Alla fine della storia ne ha raccolto il cadavere da terra, l’ha avvolto in una coperta e l’ha dato in braccio alle sorelline, in macchina, per riportarla a casa. Facendo finta che fosse viva. Emanuela Aiello, madre di Beatrice e di due altre bambine, viene descritta così nell’ordinanza di custodia cautelare che le è stata recapitata in carcere dove si trova dai momenti successivi alla scoperta del cadavere di Bea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Beatrice morta a 2 anni, arrestata la madre. Il padre in carcere: «Sono disperato»

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Bordighera, l'agonia di Beatrice nel racconto delle sorelline. Nell'ordinanza di custodia per il compagno della madre sono riportate le sofferenze della piccola, senza che nessuno chiamasse il 118. E l'ordine di stare zitta @TgrRaiLiguria x.com

La morte della piccola Beatrice, 'La madre ha assistito alle violenze senza muovere un dito' reddit

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