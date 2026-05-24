Un indagato a Garlasco ha dichiarato di aspettarsi il peggio da quanto emerso, puntando il dito contro i pubblici ministeri, che ha accusato di corruzione. La nuova intercettazione, diffusa nelle ultime ore, mostra l’indagato parlare di presunti comportamenti illeciti dei pm. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle conversazioni o sulle prove raccolte. Le autorità investigative continuano le verifiche sulla fondatezza delle accuse.

”Mi aspetto il peggio possibile da tutto questo”. La nuova intercettazione emersa dell’indagato risalirebbe almeno al 21 marzo 2025, dove si confida con un’amica sui pm e sulla riunione avuta con i suoi legali Un’ulteriore intercettazione di Andrea Sempioche risalirebbe al 21 marzo dello scorso anno è appena emersa al vaglio degli inquirenti. L’unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso Garlascosi sarebbe confidatocon una sua amicasui pm pavesiche avrebbe definito “gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta”. Secondo quanto riportaRepubblica, nella telefonata Sempio racconta della riunione avuta con i suoi difensori, Massimo Lovati e Angela Taccia, sull’imminente incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, Sempio punta il dito contro i pm: ‘Sono corrotti’

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Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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