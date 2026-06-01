Nel lago d’Iseo, i pesci siluro hanno modificato le proprie abitudini e si sono avvicinati alle acque più superficiali. Questi pesci, che un tempo dominavano le zone profonde, ora si trovano più frequentemente in aree accessibili. La presenza di siluri in queste nuove zone ha portato a un cambiamento nel comportamento degli altri organismi acquatici e ha alterato le dinamiche dell’ecosistema locale. Nessun intervento di contenimento è stato ancora segnalato.

Iseo (Brescia) – Non sono più soltanto i padroni indisturbati delle acque profonde. I pesci siluro, veri e propri “sottomarini“ del lago d’Iseo, stanno cambiando pelle e abitudini. Attirati dagli agoni in frega (che sul Sebino sono chiamati sardine), che in questo periodo affollano i fondali bassi per deporre le uova, i grandi predatori alloctoni hanno imparato a spingersi fin sotto le rive. Una mutazione comportamentale dettata dalla voracità che sta portando a continui avvistamenti e a catture da record. https:www.ilgiorno.itvideoiseo-pesce-siluro-m1prbnsa L’altro ieri un esemplare di oltre un metro e cinquanta è stato filmato mentre nuotava tranquillamente a pochissimi metri dalla riva, proprio sotto la passeggiata a lago di Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago d’Iseo, l’invasione del pesce siluro: “Qui hanno modificato abitudini”

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