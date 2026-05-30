Un pesce siluro di oltre un metro e mezzo di lunghezza è stato avvistato mentre si avvicinava alla riva, in cerca di agoni. Numerosi passanti che camminavano sul lungolago hanno scattato fotografie e filmato l’animale immerso nell’acqua. Il pesce si muoveva lentamente, con il corpo parzialmente visibile tra le onde. Nessuna interazione con le persone è stata segnalata.

Il predatore, lungo oltre un metro e mezzo, è stato immortalato in acqua dai numerosi passanti che camminavano sul lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iseo: la nuotata a riva del pesce siluro in caccia di agoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaHe Hoped for a Fish. He Caught a Torpedo Instead.

Notizie e thread social correlati

Iseo, un’apparizione a riva: enorme pesce siluro nuota in zona lungolago a caccia di agoniUn pesce siluro è stato osservato nuotare a pochi metri dalla riva del lungolago di Iseo nella mattina di sabato 30 maggio.

Sul Garda preoccupa la diffusione del pesce siluro: «Situazione ingestibile, rischiamo di non aver più altri pesci»Sul Lago di Garda si diffonde la preoccupazione per la presenza crescente del pesce siluro, considerato una minaccia per le altre specie ittiche.

Si allena per la traversata nel lago d’Iseo ma ha un malore mentre nuota: morta una donna di 60 anniIeri pomeriggio una 60enne si è sentita male nel lago d’Iseo mentre nuotava per allenarsi alla tradizionale traversata prevista per il 31 agosto. La donna è stata soccorsa e portata a riva da una ... fanpage.it

Iseo, nuota nel lago per allenarsi a una gara: ha un malore e muoreIseo (Brescia), 22 agosto 2025 – Dramma nel lago. Questa sera, venerdì 22 agosto, a Iseo, attorno alle 18.20 una persona è stata recuperata dalle acque del Sebino. Vittima di un malore, accusato ... ilgiorno.it