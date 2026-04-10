Caso Almasri Roma Capitale e decreto sicurezza | l’agenda del Parlamento della prossima settimana

La prossima settimana in Parlamento prevede un incontro importante previsto per martedì alle 14, quando la Camera si riunirà per discutere alcune questioni legali e amministrative. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il caso legato a una sentenza riguardante una persona coinvolta in controversie giudiziarie, oltre a questioni legate a un decreto approvato dal governo. La discussione si concentrerà su queste tematiche, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti specifici.

(Adnkronos) – L'appuntamento è fissato per le 14 di martedì prossimo. La Camera sarà chiamata a dare il via libera alla decisione dell'Ufficio di presidenza di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Roma, ritenendo che debba essere il Tribunale dei ministri ad esaminare la posizione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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