Pistola sul mobile della camera da letto di una donna

Una pistola d'epoca, funzionante, è stata scoperta sul mobile della camera da letto di una donna di 50 anni a Santa Maria Capua Vetere. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. La pistola è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. La donna non ha fornito spiegazioni sulla presenza dell’arma.

Una pistola d'epoca, perfettamente funzionante, è stata trovata nella camera da letto di una donna 50enne a Santa Maria Capua Vetere. E' quanto scoperto dai carabinieri della locale stazione che nel corso di un controllo mirato, svolto con discrezione e professionalità, hanno individuato e.🔗 Leggi su Casertanews.it

La morte bussa alla stessa ora | Time Of Death (2012) | Film Completo in Italiano HD

Notizie correlate

Lui e lei sorpresi con una pistola calibro 9 clandestina nascosa in camera da letto: arrestatiLa coppia, residente a Faeto, presso il Villaggio San Leonardo, al termine di una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa dai militari della...

Donna accoltellata in viale Monza: il fendente dell’ex in camera da letto e la pista della trappola premeditataMilano – Quella che sembrava un’aggressione per un debito economico o per questioni di droga potrebbe essere in realtà un raid premeditato, con la...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Parrucchiere assaltato con le pistole in pugno: gli strappano il Rolex Daytona (ma è un falso); Como, 75enne ricoverata in ospedale si spara con una pistola: è gravissima; Colpo di pistola in reparto. È in Terapia intensiva; Taranto, in tre rapinano in casa un'anziana minacciandola con una pistola.

Brindisi, trovata senza vita in Questura vice dirigente della Mobile: avrebbe usato la pistola d'ordinanzaBRINDISI - Una vice questore aggiunto della Polizia si è suicidata questa mattina all’interno del suo ufficio in Questura a Brindisi. A quanto si apprende la donna, una 41enne che era anche vice ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Campi Flegrei. . UCCISE GENERO E NUORA A COLPI DI PISTOLA, ERGASTOLO DEFINITIVO PER IL DUPLICE OMICIDIO A SANT'ANTIMO facebook

Stafania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito: sui social i post contro la violenza sulle donne. Almeno quattro colpi di pistola esplosi in casa dall'uomo, guardia giurata, che ha chiamato i Carabinieri e confessato. La coppia aveva due figli poco più che vent x.com