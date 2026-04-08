Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Caltanissetta per aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna incinta, provocando scompiglio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in camera da letto. Sono stati disposti i domiciliari e il divieto di avvicinamento alla vittima. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Un 23enne è stato arrestato a Caltanisetta per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. Il giovane è stato fermato dopo aver aggredito l’ex compagna incinta nella sua abitazione. L’episodio si è verificato lunedì mattina, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, si è introdotto con la forza nell’appartamento della donna, colpendola e danneggiando i suoi effetti personali. I fatti: aggressione e intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato, a seguito di una richiesta di intervento giunta alla linea di emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 23enne irrompe a casa dell'ex incinta a Caltanissetta e semina il caos, arrestato in camera da letto

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Caltanissetta, aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato 23enneSi è introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, incinta al settimo mese, aggredendola con schiaffi e spintoni e distruggendole il cellulare.

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Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato La notizia: https://qds.it/caltanissetta-entra-casa-ex-incinta-aggredisce-arrestato/ - facebook.com facebook