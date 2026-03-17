Il pericolo Br che ritorna e l' eredità lasciata da Moro

Il ministro della Giustizia ha commentato la situazione politica, sottolineando come il ritorno del pericolo Br rappresenti una minaccia concreta. Nel corso di un'intervista al Giornale, ha anche fatto riferimento all'eredità lasciata da Moro, evidenziando i rischi legati alle influenze estreme. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di tensioni crescenti e preoccupazioni sulla sicurezza in Italia.

"Dai cattivi maestri talvolta escono allievi violenti", aveva detto ieri al Giornale il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che come molti nel centrodestra sente puzza di piombo intorno al referendum della giustizia. I terroristi e gli anarchici votano "No", è il soccorso rosso alle toghe buoniste e più ideologiche che arriva anche dall'establishment Pd legato a Elly Schlein e da una buona parte (non tutta) del Movimento Cinque Stelle. Motivo in più per farsi qualche domanda. "Conosco il fenomeno che la sinistra di allora aveva sottovalutato", ha ribadito Nordio nella sua intervista al nostro quotidiano. Non è un caso se ieri, nel giorno... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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