Il dopo Vanoli | Grosso e De Rossi si giocano la Fiorentina
Dopo l'addio di Vanoli, le trattative per la panchina della Fiorentina sono in corso. Attualmente, le possibilità che l’attuale allenatore rimanga sono scarse. Nel frattempo, Grosso e De Rossi, entrambi campioni del Mondo nel 2006 e con buoni risultati nelle loro squadre attuali, sono i principali candidati alla sostituzione. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista della prossima stagione.
La partita che deciderà il prossimo allenatore probabilmente finirà ai calci di rigore e forse è anche giusto che sia così, visto che entrambi i candidati forti conoscono a fondo la materia e sanno come si fa a buttarla dentro dal dischetto anche quando il pallone diventa più pesante di una pietra: Fabio Grosso e Daniele De Rossi vent’anni fa hanno condiviso l’esperienza più forte della loro carriera da giocatori, il trionfo al Mondiale di Germania, e tutti e due hanno contribuito a trasformare il sogno azzurro in realtà segnando nella sequenza finale contro la Francia. Adesso da allenatori hanno portato le rispettive squadre, Sassuolo e Genoa, in acque tranquille e sicure e sono in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici per rimpiazzare Paolo Vanoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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