Dopo l'addio di Vanoli, le trattative per la panchina della Fiorentina sono in corso. Attualmente, le possibilità che l’attuale allenatore rimanga sono scarse. Nel frattempo, Grosso e De Rossi, entrambi campioni del Mondo nel 2006 e con buoni risultati nelle loro squadre attuali, sono i principali candidati alla sostituzione. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista della prossima stagione.

La partita che deciderà il prossimo allenatore probabilmente finirà ai calci di rigore e forse è anche giusto che sia così, visto che entrambi i candidati forti conoscono a fondo la materia e sanno come si fa a buttarla dentro dal dischetto anche quando il pallone diventa più pesante di una pietra: Fabio Grosso e Daniele De Rossi vent’anni fa hanno condiviso l’esperienza più forte della loro carriera da giocatori, il trionfo al Mondiale di Germania, e tutti e due hanno contribuito a trasformare il sogno azzurro in realtà segnando nella sequenza finale contro la Francia. Adesso da allenatori hanno portato le rispettive squadre, Sassuolo e Genoa, in acque tranquille e sicure e sono in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici per rimpiazzare Paolo Vanoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dopo Vanoli: Grosso e De Rossi si giocano la Fiorentina

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