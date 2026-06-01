L' addio al Napoli non divide Conte e De Laurentiis | insieme a Ischia al Regina Isabella

De Laurentiis e Conte sono stati avvistati sull’isola di Ischia, dove hanno trascorso il ponte del 2 giugno. Sono arrivati ieri e sono stati ospiti di un albergo storico a Lacco Ameno. La presenza dei due, spesso associata a rapporti professionali, non ha creato tensioni pubbliche. Entrambi sono stati visti insieme, senza indicazioni di divergenze o polemiche.

Tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli e Conte ai saluti, ma come è andata questa stagione

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