Conte dice addio al Napoli De Laurentiis | I cicli finiscono

Antonio Conte ha annunciato ufficialmente la fine della sua collaborazione con il Napoli dopo l'ultima partita di campionato contro l'Udinese, giocata domenica 24 gennaio. Il tecnico salentino ha lasciato il club dopo aver completato il suo ciclo, come dichiarato dal presidente del club. La separazione si è concretizzata al termine della gara, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. L'addio è stato comunicato subito dopo la partita, segnando la fine di un periodo di gestione tecnica.

(Adnkronos) – Antonio Conte dice addio al Napoli. Il tecnico salentino ha ufficializzato la fine del rapporto con il club partenopeo dopo l'ultima partita di campionato di oggi, domenica 24 gennaio, contro l'Udinese. "Ringrazio il presidente De Laurentiis, mi ha dato una grandissima opportunità ed è stata un'esperienza stupenda". Nel corso della conferenza stampa congiunta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LUONGO: IL NAPOLI NON DEVE AVERE PAURA SENZA CONTE

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